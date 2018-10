Se ştie, când e ziua de naştere a cunoscutului antrenor de nataţie din Constanţa Octavian Tileagă, surprizele se ţin lanţ. De la an la an, elevii săi, „delfinaşii“, sunt tot mai inventivi. În acest an, când Octavian Tileagă a împlinit 68 de ani, planul înotătorilor a avut două etape: acasă la profesor şi la bazinul de la Palatul Copiilor.



Pentru a pune în aplicare ce pregătiseră la domiciliul lui Octavian Tileagă, „delfinaşii“ s-au sculat cu noaptea în cap, iar la ora 5.00 deja terminaseră „lucrarea“, oarecum intempestiv, după ce au fost... citeste mai mult