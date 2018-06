Dominic Dembinski. Nostalgii nevinovate

„Fiindcă perioada de care am să vorbesc este cuprinsă între anii 1982-1987, nostalgiile mele pot părea suspecte. Am fost regizor artistic în acele vremuri la Teatrul Dramatic din Constanţa şi împreună cu colegii mei de acolo sau de oriunde din România acelor timpuri, am fost nevoiţi să luptăm cu foarte multe compromisuri. Personal, am făcut-o avându-i alături pe Caragiale, Goldoni, Ciprian, D.R. Popescu, Ecaterina Oproiu şi alţii. Am avut însă, lângă mine o echipă dornică să lupte pentru adevăr, cu armele specifice scenei: talentul întruchipării, dovedit... citeste mai mult