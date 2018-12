Domenii Averesti, povestea unei pasiuni

“An de an pornim pe acelasi drum, ca într-o continuã procesiune: îngrijim viile, le culegem roadele pe care le transformãm în vinuri care sã încânte toate simturile. An de an!”

La Averesti povestea începe în urmã cu mii de ani, în vremurile în care bunul cel mai de pret al oamenilor era rodul pâmântului.

Aici via are rãdãcini adânci, cresterea vitei de vie fiind partea culturii locului încã de acum 5.000 de ani, din perioada celei mai vechi culturi atestate, cultura Cucuteni.

Însemnãri despre vinurile de aici gãsim în manuscrisele cronicarilor, iar Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae scria “ (…) mai bune alte vinuri europenesti, si... citeste mai mult

