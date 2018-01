Dolores O'Riordan, vocalista formatiei The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters si Press Association.

LifeStar Decesul artistei a survenit brusc in Londra. Agenta sa de presa, Lindsey Holmes, a confirmat stirea intr-un comunicat.

"Solista formatiei irlandeze The Cranberries se afla la Londra pentru o scurta sesiune de inregistrari. Nu sunt disponibile mai multe detalii la acest moment. Membrii familiei sunt devastati de aflarea vestii si au solicitat sa... citeste mai mult

