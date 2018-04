Colectivul Inspectoratului de Poliție Constanța este alaturi de familia îndoliată a politistului, colonel in rezerva, Salomia Danut, care a decedat ieri, 12 aprilie.

Acesta a avut rezultate deosebite in cei 27 de ani de activitate desfasurata in slujba Politiei Romane, unde a ocupat în perioada 1986-1990 funcția de șef al Biroului de politie al Statiunii Mamaia, in perioada 1995-2001 șef serviciu la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate si în perioada 2001-2004 șef al Serviciului Supravegheri Operative.

Pe parcursul... citeste mai mult