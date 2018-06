Richard Harrison, vedeta show-ului TV “Aşii Amanetului”, a murit la 77 de ani

Anunţul privind moartea lui Harrison, mai cunoscut sub porecla “The Old Man” (“Bătrânul”) a fost făcut de fiul său, co-prezentator al show-ului, Rick Harrison, potrivit hollywoodreporter.com.

"A fost eroul meu și am fost norocos să am un "Bătrân" atât de cool ca tată", a scris Rick, într-o postare pe Twitter.

Richard Harrison, care a făcut avere din amanetul său aflat în apropierea Las Vegas-ului, a căpătat apoi faima internaţională după ce a... citeste mai mult