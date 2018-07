Anuntul a fost facut de Federatia Romana de Kaiac-Canoe, prin intermediul unui comunicat de presa. Fostul sportiv a fost campion mondial in 1994 si are in palmares si o medalie de bronz la Olimpiada din 1996, in proba C2 pe o distanta de 500 de...

Realitatea, 1 Iunie 2016