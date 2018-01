Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu DAVIDESCU. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata, astfel ca sportul autohton a ramas din nou mai sarac si a mai pierdut o stea din constelatia performerilor.

Nascut in 1931, in municipiul Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in Bucuresti, impreuna cu... citeste mai mult