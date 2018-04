Istoricul Dinu C. Giurescu a murit marţi, la vârsta 91 de ani, anunţă Antena 3. El a fost membru titular al Academiei Române, deputat şi vicepreşedinte al Partidului Conservator.

Fiul lui Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu s-a născut 15 februarie 1927 în Bucureşti. A fost licenţiat al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti, 1950. În anul 1968, a obţinut titlul ştiinţific de doctor în istorie şi a fost profesor la Universitatea de Artă, Secţia Istoria şi Teoria Artei-Muzeografie.

