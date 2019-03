Este doliu în presa din România! Dan Porcuțan, un jurnalist de la Monitorul de Cluj, a murit la vârsta de 30 de ani.

„În decursul zilei de joi, colegul și prietenul nostru Dan Porcuțan a plecat la cele veșnice.

Mereu e greu să îți iei rămas bun de la cineva drag, mai ales de la un om cu care ai lucrat ani de zile cot la cot, cu care ai împărțit momente inedite, râsete, lacrimi, uneori și frustrări. Un om cu care am dezbătut subiecte, cu care am fost pe teren, alături de care am încercat să transmitem cele mai corecte informații cititorilor.

Dan era mereu vesel, mereu energic, iubea presa și iubea sportul. S-a îndrăgostit de ciclism și colinda toată țara pe bicicletă. De pe... citeste mai mult

acum 20 min. in Actualitate, Vizualizari: 9 , Sursa: Jurnalul National in