Silvanei Rîciu a publicat un mesaj pe pagina ei oficială de artsit, declarând faptul că Cristina Fulgușin Mateiaș a murit. Cele două artiste au colaborat, iar Silvana și-a luat rămas bun de la colega ei de scenă.

"Doamne, cât de repede se duc oamenii...Astăzi suntem, mâine murim. Nici nu-mi vine să cred că nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste tristă care m-a luat pe neaşteptate. Cine se gândeşte că o răceala, o gripă se poate complica într-atât încât să mori din ea? Dar uite ca se întâmpla... Noi doua am colaborat foarte bine in trecut in cadrul emisiunilor... citeste mai mult

