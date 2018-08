Cunoscutul rapper internațional C Struggs s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, după ce cancerul a pus stăpânire pe trupul său, iar medicii în ciuda eforturilor, nu l-au mai putut salva.

Artistul suferea de cancer în fază teriminală, potrivit mirror.co.uk. Acesta era stabilit în Dallas, Texas. Doctorii i-au dat un verdict înfiorător: l-au anunţat că mai are de trăit doar 8 săptămâni, dar boala s-a agravat mult mai rapid.

C Struggs pe numele real Corey Struggs, a devenit cunoscut după ce a colaborat cu Rick... citeste mai mult