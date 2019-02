Doliu în lumea muzicii. Solistul trupei Talk Talk, Mark Hollis, a încetat din viaţă la vârsta de 64 de ani, potrivit BBC. Informaţia a fost confirmată de către managerul artistului. "Din păcate, este adevărat", a declarat Keith Aspden citat de BBC. "Mark a încetat din viaţă în urma unei scurte suferinţe", a precizat Aspden.

Formaţia Talk Talk a devenit celebră în anii 80, cu melodiile "It's My Life" şi "Such a Shame". Hollis a părăsit trupa în 1998, după ce a lansat un album solo, dar treptat a renunţat la lumea muzicală şi a dispărut din atenţia publicului. "Am făcut această alegere pentru familia mea. Poate... citeste mai mult

