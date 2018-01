Cântăreaţa irlandeză Dolores O'Riordan, solista formaţiei "The Cranberries" a murit. Artista avea 46 de ani.

Potrivit presei britanice, solista Dolores O'Riordan, de la "The Cranberries" a murit într-un hotel din Londra. Informaţia a fost confirmată de un reprezentant al artistei Irlandeze.

Potrivit ziarului The Sun, cântăreaţa era în Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări.

"Membrii familiei sunt devastaţi de veste şi au cerut intimitate în aceste momente foarte dificile", a declarat reprezentantul solistei trupei "The Cranberries".

Succes enorm cu formaţia The Cranberries... citeste mai mult