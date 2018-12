Mike Taylor, membru al trupei din grupul Indie, Walk Off the Earth, care cunoscut sub numele de "Omul cu barbă", a murit.

Vestea trista a fost confirmată de trupă pe rețelele sociale. Cauza oficială a morții este încă neclară, dar trupa a spus că Taylor a murit din cauze naturale în timpul somnului. CBC a raportat că Taylor a decedat sâmbătă 29 decembrie 2018. Trupa anunțase recent că vor cânta în ajunul Anului Nou la cascada Niagaran unde urmau să anunțe începerea turneului mondial.

Mike Taylor era clăpar şi solist vocal în formaţia "Walk off the Earth"... citeste mai mult

azi, 15:16 in Externe, Vizualizari: 35 , Sursa: A1 in