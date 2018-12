Cântăreaţa de muzică soul şi jazz Nancy Wilson, premiată cu trei Grammy, a murit la vârsta de 81 de ani, a anunţat managerul acestuia, care nu a precizat cauza decesului, potrivit contactmusic.com.

Artista, celebră pentru hituri precum "Guess Who I Saw Today" şi "(You Don't Know) How Glad I Am" şi care a fost o sursă de inspiraţie pentru cântăreţe ca Nnenna Freelon, Patti Labelle şi Anita Baker, a murit în locuinţa ei din Pioneertown, California, miercuri.

Nancy Wilson a acoperit o gamă largă de genuri muzicale, inclusiv R&B şi gospel, dar nu îi plăcea să fie catalogată ca... citeste mai mult