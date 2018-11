Muzicianul american Hardy Fox, liderul grupului avangardist pop-rock The Residents, a murit marţi la vârsta de 73 de ani, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul oficial al trupei, informează sâmbătă AFP.

"Hardy Fox, cancer cerebral, 1945-2018", se afirmă în acel anunţ.

Hardy Fox a părăsit grupul The Residents în 2015, însă a continuat să compună piese pentru această trupă şi după acea dată.

Înfiinţat cu multe decenii înainte de Daft Punk, The Residents este un grup ai cărui membru au urcat întotdeauna pe scenă purtând măşti, care... citeste mai mult