DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri.”Anuntam cu...

Napoca News, 20 Aprilie 2018