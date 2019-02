Peter Tork, basistul trupei pop americane The Monkees din anii 60 şi 70 care a încercat să-i imite pe Beatles, a murit joi la 77 de ani, a declarat sora sa Anne Thorkelson ziarului The Washington Post, citat de EFE.

Ea nu a precizat nici cauza decesului şi nici locul în care a murit muzicianul.

În 2009, el a fost diagnosticat cu cancer oral, dar mai târziu a reuşit să se recupereze şi să cânte din nou alături de Monkees, în 2012. Însă, după patru ani, Tork a abandonat din nou grupul fără să ofere nicio explicaţie.

The Monkees a fost considerată versiunea americană a trupei Beatles, iar Peter Tork, asemănat cu Ringo Starr, era tipul... citeste mai mult