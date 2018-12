Actorul Donald Moffat s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, din cauza complicațiilor provocate de un accident cerebral. Moffat era celebru pentru rolurile din filmele "Clear and Present Danger", "The Thing" şi "The Right Stuff".

Două dintre cele mai celebre roluri ale sale sunt cel al preşedintelui american Lyndon B. Johnson din filmul lansat în 1983 „The Right Stuff” şi cel al preşedintelui fictiv al SUA Bennett din lungmetrajul „Clear and Present Danger”, din 1994, scrie BBC.

Actorul s-a născut în Plymouth, Devon, Marea Britanie, Moffat a devenit celebru după ce s-a mutat în SUA, în 1956. A... citeste mai mult