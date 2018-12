Regizoarea americană Penny Marshall, celebră pentru filme precum "Big" şi "A League of their Own", ambele cu Tom Hanks, a murit la vârsta de 75 de ani, din cauza unor complicaţii provocate de diabetul de care suferea, potrivit Reuters.

Regizoarea a murit luni, în locuinţa sa din Hollywood Hills, Los Angeles, potrivit purtătorului ei de cuvânt.

Actorii Tom Hanks, Mark Wahlberg, Bette Midler, Billy Crystal, Viola Davis, George Takei, James Woods, Reese Witherspoon, William Shatner şi Danny DeVito şi regizorii Ava DuVernay, Ron Howard şi Kevin Smith şi-au exprimat regretul la auzul veştii... citeste mai mult