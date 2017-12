În noaptea care tocmai a trecut, s-a stins din viață dascălul Corina Hrușcă, fost profesor de limba română și fost director la Școala nr. 17 din municipiu.

"Postez in numele mamei noastre: Corina Hrusca, o mama extraordinara, minunata, nespus de iubita, s-a stins in seara aceasta. Durerea e atroce, imensa. Dumnezeu sa o odihneasca in pace! Et lux perpetua luceat ei!", a scris Paul Hrușcă, fiul Corinei Hrușcă pe facebook-ul acesteia.

Dumnezeu să o odihnească în pace!



