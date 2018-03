Doliu in invatamant!

Cu durere in suflet, colectivul gradinitei nr. 42, anunta trecerea in nefiinta a celei care a fost mentor, coleg si om de mare intensitate sufleteasca, doamna Prof. Invatamant prescolar Eugenia Vrabie.

Colectivul din Scoala Nedelcu Chercea este alaturi de familia indurerata. Dumnezeu s-o odihneasca !

comentariu

citeste mai mult