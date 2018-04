Colectivul Inspectoratului de Poliție Constanța este alaturi de familia îndoliată a politistului, colonel in rezerva, Salomia Danut, care a decedat ieri, 12 aprilie. Acesta a avut rezultate deosebite in cei 27 de ani de activitate desfasurata in...

Ziua de Constanta, 13 Aprilie 2018