Actorul Hugh Dane, cunoscut pentru rolul sau din filmul The Office, a murit la varsta de 75 de ani, informează B1TV.ro



Hugh Dane s-a bucurat de o cariera variata in film si televiziune, si a jucat in numeroase filme, printre care Bridesmaids (2011), Little Fockers (2010), Joy Ride (2001), Friends.

"RIP Hugh Dane, cunoscut sub numele de Hank, agentul de paza. Era unul dintre cei mai buni. Atat de amabil, amuzant, talentat. Tuturor ne va fi dor de el" a transmis actorul Rainn Wilson.

