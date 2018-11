Ricky Jay, unul dintre cei mai talentaţi magicieni, a murit la vârsta de 72 de ani, sâmbătă, la Los Angeles.

Pe lângă lunga sa carieră de magician a apărut şi în filme precum „Magnolia” (1999) ca narator, „Tomorrow Never Dies” (1997) în rol de terorist cibernetic, şi în „Boogie Nights” (1997). El a apărut de mai multe ori în filmele lui David Mamet: „House of Games”, „Homicide”, „Things Change”, „Spanish Prisoner”, „State and Main”, „Heist”. A avut numeroase roluri în seriale de televiziune, inclusiv în „The X-Files” şi „Deadwood”.

