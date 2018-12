Actriţa şi regizoarea Sondra Locke, fostă parteneră de viaţă a lui Clint Eastwood şi care a primit o nominalizare la premiile Oscar pentru rolul secundar din filmul "The Heart is a Lonely Hunter", a murit pe 3 noiembrie, la vârsta de 74 de ani.

Decesul a fost confirmat de County Public Health Department din Los Angeles, scrie news.ro.

Ea a murit din cauza unui cancer de sân şi oase, potrivit Radar Online, care a anunţat că este înmormântată la "Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary".

Locke a avut o relaţie controversată de peste un deceniu cu Clint Eastwood, care a distribuit-o primul în "The Outlaw Josey Wales".

