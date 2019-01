Miercuri este zi de doliu la Uricani, unde cei trei copii de 1 un an, 6 si 10 ani, care au pierit intr-un incendiu devastator, sunt condusi pe ultimul drum. Mama lor ii incuiase in casa si s-a dus sa-si ia bautura, insa in urma ei, o lumanare ramasa...

Protv, 10 Iunie 2015