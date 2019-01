Consilierii județeni constănțeni s-au întrunit miercuri, 30 ianuarie, în prima ședință de consiliu din acest an. Pe ordinea de zi au fost 26 proiecte supuse votului de către aleșii județeni, plus alte trei suplimentare.

Două doamne importante pentru județului Constanța, Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Populară, și Aurelia Lăpușan, scriitoare, au primit titlul de cetățeni de onoare ai județului Constanța. "Cine nu o cunoaște pe doamna Păuleanu?! A reușit, în cei 47 de ani de activitate să ridice muzeul la rang de instituție. Consider că este oportun să-i acordăm acest titlu, pentru viața dedicată spațiului dobrogean", a spus Horia Țuțuianu, președintele CJC.... citeste mai mult

