Preşedintele - director general al Societăţii Române de Televiziune (SRTv), Doina Gradea, a declarat marţi, la Comisia de cultură a Camerei, că a fost înregistrată nelegal şi a afirmat că există o uzanţă în rândul jurnaliştilor de a-şi atribui diverse porecle.

Ea a fost audiată în comisie pe tema înregistrărilor apărute în presă în care jigneşte un jurnalist al TVR.

"În şapte luni de când am fost numită director - general interimar şi apoi preşedinte al CA al SRTv am fost permanent criticată de anumiţi oameni din media fără drept de apel, fără vreun motiv anume, concret. Am fost jignită continuu profesional de aceiaşi...