Viceprimăriţa municipiului Satu Mare, ing. prof. Doina Feher, face parte din acea categorie de oameni, întâlnită destul de rar, care cred în misiunea încredinţată de cei mulţi! Rareori am avut senzaţia, într-o emisiune "Oameni şi fapte", pe care am resimţit-o în discuţia de 50 de minute, de linişte, înţelegere şi bun simţ! Nu am trăit zgomotul, văzut la posturile naţionale, produs de aglomerări lexicale obositoare, deşi problemele dezbătute au fost importante şi "acide". De ce? Pentru că dna. Doina Feher provine dintr-o instituţie de educaţie, de cultură, care formează caractere şi oameni pentru societatea pe care o vrem în Europa. Dna viceprimar, în felul de a vorbi, sub semnul...