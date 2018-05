Doina Cornea a murit

„Regret că la Revoluţie am fost un papă-lapte”, spunea Andrei Gheorghe într-un interviu pentru adevarul.ro. „Mi-a fost ruşine că nu am murit la Revoluţie pentru că am fost un colaboraţionist al sistemului trecut, pentru că nu am făcut nimic să-l dărâm...

Antena 3, 20 Martie 2018