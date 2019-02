Doi bunici din Marea Britanie, ale căror vârste însumate totalizează peste 120 de ani, au devenit cea mai vârstnică pereche care a traversat un ocean vâslind, relatează joi Press Association.

Foştii paraşutişti militari Neil Young şi Peter Ketley au pornit în călătoria de aproximativ 4.800 de kilometri peste Oceanul Atlantic, în luna decembrie, din La Gomera situată în Insulele Canare.

Veteranii, care au vâslit în echipă sub numele ''Grandads of the Atlantic'' (Bunicii din Atlantic) şi ale căror vârste totalizate însumează 123 de ani, au ajuns miercuri în English Harbour din Antigua după 63 de zile şi 22 de minute petrecute plutind pe... citeste mai mult

