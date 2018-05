Doi urmariti international, prinsi de politistii vasluieni

Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui – Compartimentul Urmãriri, Postului de Politie Zorleni si Serviciului pentru Actiuni Speciale au identificat pe raza comunei Zorleni un bãrbat in varstã de 49 de ani, domiciliat in aceeasi localitate. Pe numele acestuia, autoritãtile judiciare luxemburgheze au emis mandat european de arestare, bãrbatul fiind cercetat pentru sãvarsirea infractiunii de furt, faptã comisã in anul 2013 (furt din auto). În cursul aceleiasi zile, politistii din cadrul IPJ Vaslui au depistat pe raza orasului Murgeni un tanãr de 17 ani, domiciliat in... citeste mai mult