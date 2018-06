Doi turisti straini au fost amendati de controlorii RATB: Au spus ca le pare rau ca au venit in vacanta in Romania Doi turisti, un barbat si o femeie din Cipru, au fost amendati de controlorii RATB, desi acestia isi cumparasera calatorii, insa nu au stiut ca nu au validat cardul corect. Turistii ajunsesera in Romania in urma cu cateva minute de la incident. Mai multe despre RATB, amenda, turisti Sursa foto: www.facebook.com/RATB.Buc Social citeste mai mult

