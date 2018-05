Jordi Kromwijk şi Bente Haller au ajuns pentru prima dată în România în anul 2010 şi au fost fascinaţi de ceea ce au văzut aici. ”Amândoi am calatorit mult spre multe colţuri impresionante ale lumii. România în schimb ne-a impresionat cel mai mult. În opinia noastra, România are câte un pic din fiecare ţara. Primul lucru care ne-a sarit în ochi a fost ospitalitatea şi ajutorul oferit de oameni. Am fost de-a dreptul impresionaţi de natura neatinsa şi maniera tradiţionala de trai din satele mici.

Citeste mai mult: adev.ro/p8064o

citeste mai mult