Doi tineri, cercetati pentru incendierea unui autoturism

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad efectueazã cercetãri fatã de doi bãrbati, in varstã de 25, respectiv 28 de ani, ambii din comuna Zorleni, bãnuiti de sãvarsirea infractiunilor de distrugere si complicitate la infractiunea de distrugere. Politistii au stabilit faptul cã, in noaptea de 30 iunie, cei doi bãrbati au incendiat autovehiculul unui tanãr de 21 de ani, din localitatea Zorleni, parcat pe un podet in fata locuintei sale. În urma incendierii autovehiculului, a rezultat un prejudiciu de aproximativ 3.000 lei, autovehiculul fiind distrus in proportie de 70%. Au fost afectate motorul cu componentele sale, capota, farurile,... citeste mai mult