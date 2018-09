O adolescenta in varsta de 16 ani a trecut prin momente de cosmar dupa ce tanarul care i-ar fi fost iubit a dus-o in casa unui prieten si a violat-o impreuna cu acesta • Cei doi tineri de 23 si 24 de ani si-au dat seama ca adolescenta este virgina si au pus la punct un plan nebunesc • Cei doi au silit-o sa intretina cate un raport sexual anal

O adolescenta din Iasi a trecut prin momente ingrozitoare dupa ce a fost violata de doi tineri. Denisa are 16 ani, iar zilele trecute avea sa “joace” rolul principal intr-un film de groaza.... citeste mai mult