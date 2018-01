Doi tineri au fost gasiti morti dupa ce au participat la o ceremonie satanista Doi tineri turisti au fost gasiti morti in camera de hotel, in Ajunul Anului Nou, dupa ce au participat la o ceremonie satanista. Foto: Facebook/ Lilia Botusheva Social Trupurile celor doi au fost gasite pe 31 decembrie in camera inchiriata din satul Vlachata, insula Kefalonia, unde isi petreceau vacanta, intr-o balta de sange.

Lilia Botuseva avea 23 de ani si era din Bulgaria, iar iubitul sau neamt avea 30 de ani.

Din primele cercetari reiese ca femeia este cea care s-a taiat prima cu o lama, dupa care partenerul sau s-a injunghiat in baie.... citeste mai mult

azi, 13:26 in Social, Vizualizari: 28 , Sursa: 9am in