Doi tineri au ajuns la spital in stare grava din cauza unui tanar de 19 ani baut la volan si cu permisul suspendat

La data de 17 martie, politiștii braileni l-au retinut pe un tanar de 19 ani, banuit de comiterea mai multor infractiuni la regimul rutier.

In noaptea de 17.03.2018, ora 01:00, tanarul de 19 ani, din localitatea Maxineni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 23, dinspre localitatea Latinu catre localitatea Maxineni, a pierdut controlul masinii, intr-o curba spre dreapta, si a parasit partea carosabila in partea stanga a drumului, rasturnandu-se.

In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala grava a doi pasageri, cu varste de 23, respectiv 28 de ani, ambii din Maxineni, care au fost transportati la spital pentru... citeste mai mult

