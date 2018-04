Doi someri din Timisoara si-au ipotecat casa si au deschis o afacere de 5 mil. Euro In urma cu 26 de ani, doi soti din Timisoara puneau bazele unei mici afaceri, chiar in curtea casei. Au deschis o brutarie cu ultimele economii. Astazi, familia se bucura de un succes rasunator al afacerii in care au investit toti banii si sperantele, imediat dupa Revolutie.

Dupa decembrie '89, nimic nu avea sa mai ramana la fel. Instabilitatea economica a pus stapanire pe Romania, si multi oameni s-au trezit someri, dupa o viata dedicata muncii pentru construirea socialismului. Acesta este si cazul sotilor Bugescu, ingineri mecanici, ramasi fara loc... citeste mai mult