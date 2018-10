Doi pinguini de sex masculin din Australia au incubat un ou împreună. Angajații acvariului la care se află le-au dat celor doi un ou după ce era clar că între cei doi este mai mult decât o prietenie.

Pinguinii, Magic și Sphen, au format o legătură specială chiar înainte de sezonul de împerechere din 2018. Atunci, angajații le-au oferit un ou fals, iar după ce au văzut cât de grijulii sunt cei doi cu oul, le-au dat unul adevărat.

