Doi noi virusi giganti, descoperiti in Brazilia!

Au fost botezati Tupanvirus Soda lake si Tupanvirus Deep ocean. Cei doi virusi din Brazilia sunt dotati cu un arsenal genetic mai complet decat orice alt virus.



Acesti virusi sunt atat de mari, incat pot fi observati chiar si cu un microscop optic. Infecteaza, in general, amibele, unele dintre cele mai simple animale unicelulare. Identificarea lor a generat un adevarat cutremur printre oamenii de stiinta, specializati in stiinte biologice.

Virusii au fost descoperiti de profesorul Bernard La Scola, de la UMR MEPHI (Microbes Evolution Phylogeny and Infection) si Universitatea