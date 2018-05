Doi morti si trei raniti, printre care si un copil de 3 ani, in urma unui accident, langa Lugoj

Luni, in jurul orei 16.45, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul C-lung Moldovenesc, un tanar de 18 ani din judetul Buzau, nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu...

Botosaneanul, 2 Mai 2018