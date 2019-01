Doi mici tenismeni romani vor reprezenta orasul italian Bologna la un important turneu de tenis

Motiv de mandrie pentru Romania. Doi copii romani vor reprezenta Bologna la turneul de tenis Cupa Provinciilor, categoria U9.

Cei doi pusti, Sofia Cadar si Riccardo Pastrav au fost selectionati, in decembrie, la adunarea provinciilor unde s-au antrenat timp de aproximativ doua luni sub indrumarea a doi mari antrenori italieni, Paolo Mingori si Francesca Lubiani.

Ulterior, antrenorii au desemnat copiii care vor reprezenta echipa provinciei Bologna la turneul “Coppa delle Provincie”, categoriile under 8, under 9 si under 10, si... citeste mai mult

