Numarul de etnobotanici intoxicati este in crestere. Alte doua persoane au ajuns la spital dupa ce li s-a facut rau de la ierburile legale. Asculta stirea Luni seara, Corina C., in varsta de 23 ani, si Danut P., in varsta de 27 ani, au ajuns la...

Buna ziua Iasi, 10 Noiembrie 2010