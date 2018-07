Doi elevi de 10 la admitere

Ministerul Educatiei Nationale a publicat ierarhia pe judete a absolventilor claselor a VIII¬-a, din promotia 2018, care au sustinut Evaluarea Nationalã.

În acest an, in judetul Vaslui sunt 2 elevi care vor intra la liceu cu media 10, dupã ce au obtinut 10 atat la Evaluarea Nationalã, cat si la media claselor V-VIII. Este vorba despre Andreea Iasmina Anghelutã, de la Scoala ßMihai Eminescu’ Vaslui, si Adelina Paula Petrea, de la Scoala Anastasie Panu’ Husi. Pe langã cele douã eleve cu media 10, si cei cu medii de admitere de peste 9,50 vor fi linistiti in privinta locului din liceu. Competitia pe un loc bun la liceu va fi... citeste mai mult