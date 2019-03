Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Un teribil accident rutier s-a produs joi seara, în jurul orei 20:00, în satul Ştefăneşti, comuna Ileana. Un autoturism înmatriculat în Ilfov, cu cinci persoane, printre care doi copii, a...

Observator de Calarasi, 26 Iunie 2017