Duminica, 02 octombrie, in jurul orei 23.30, o patrula de jandarmerie a fost solicitata sa intervina pentru aplanarea unui conflict produs intre doi concubini, in cartierul Lacu-Dulce, judetul Braila. Apelul telefonic a fost facut de o femeie in...

Info Braila, 3 Octombrie 2016