Consulatul General al României la Szeged are în atenţie cazul celor două persoane reţinute sub acuzaţia de trafic de imigranţi şi a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare cu privire la cetăţenia şi identitatea acestora, a răspuns Ministerul Afacerilor Externe (MAE) unei solicitări AGERPRES.



Conform MAE, în urma demersurilor oficiului consular, autorităţile ungare au confirmat reţinerea a doi cetăţeni români sub acuzaţia de trafic de persoane. Ancheta este în curs de desfăşurare. Până în acest moment, la nivelul consulatului nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară în...